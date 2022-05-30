Окупанти готуються поновити наступ на Слов'янськ: розгорнули вертолітну ескадрилью Ка-52

Місто Ізюм в Харківській області стало одним з місць базування великої кількості російської армії. Звідти окупанти планують продовжувати наступ на південь, щоб захопити Донбас.

Від Ізюма для окупантів відкриті два шляхи наступу. Один – на Слов'янськ, другий – на Барвінкове. Саме для поновлення наступу на цих двох напрямках угруповання ворога проводить перегрупування військ.

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Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.

У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.

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