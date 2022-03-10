"Окупанти хазяйнують": у Херсоні росіяни грабують магазини, а в людей забирають харчі

Російські загарбники тимчасово розгулюють Херсонщиною. Поки їх не ліквідували наші Збройні сили вони продовжують чинити беззаконня – мародерствують та нищать людське майно.

Про це повідомила журналістка 24 каналу з Херсону. Вона зазначила, що у місті залишається росгвардія, а ворожі БТРи роз'їжджають вулицями.

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Грабують і нищать

За словами журналістки, російські окупанти не тільки займаються мародерством. Вони також усе нищать – тобто не просто заходять у приміщення, а невідомо для чого розбивають автоматами вікна й двері.

Також є відео, на яких зафіксовано мародерство окупантів у селах. Вони вриваються в приватні будинки та грабують місцеве населення.

Влаштовують денацифікацію домашніх подвір'їв, забирають останні харчі в людей,

– заявила журналістка.

Лякають людей

Окупанти хазяйнують в різних населених пунктах Херсонщини. Відомо, що вчора вони зайшли в Скадовськ – курортне місто на березі Чорного моря,

– повідомила журналістка.

Вона зазначила, що орки вдерлися в міську раду й перелякали всіх співробітників так, що вони досі бояться виходити на роботу. Водночас викрали комп'ютери, а що не взяли з собою – те потрощили.

До слова У Скадовську в центрі міста люди впритул наблизились до окупантів із криками "йти геть"

Крім того, загарбники також побували у скадовському відділенні поліції. За інформацією, вони забрали звідти поліцейську форму, тому слід очікувати провокацій.

Херсонщина тримається

"Водночас Херсонщина тримається. У Херсон якимось чином привозять продукти. Люди допомагають один одному, хто чим може. Продавці дістають свої запаси. Нас не перемогти, бо ми надзвичайно дружні", – підсумувала журналістка.

До речі, на Херсонщині місцеві повідомляють про те, що російські загарбники ходять будинками, але не для того, щоб "окупувати" їх. За інформацією, вони шукають цивільний одяг, щоб перевдягтися та втекти з лав окупаційної армії.

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