Окупанти в Херсоні не дозволили Україні зробити "зелений коридор" для гумконвою

Російські окупанти не дозволили українській владі організувати "зелений коридор" для гумконвою. Загарбники кажуть, що нібито самі запезпечать цю допомогу.

Українська влада продовжить вимагати в окупантів створення "зеленого коридору". Наша сторона уже піготувала гуманітарну допомогу.

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Українською владою було сформовано 19 фур для забезпечення потреб Херсона та області найнеобхіднішим. А тепер рашисти кажуть, що самі забезпечать гуманітарну допомогу,

– заявив голова ОДА Геннадій Лагута.

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