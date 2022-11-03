Окупанти на Херсонщині крадуть усе, до чого дотягуються: що відомо про нові "накази" росіян

Окупанти на Херсонщині крадуть усе, до чого дотягуються руки. Зокрема вони оголосили про "націоналізацію", а насправді крадіжку, сонячних електростанцій, якщо їхні власники не з’являться у встановлені строки, щоб засвідчити своє право власності,

Це окупанти назвали "ревізією об’єктів сонячної генерації електроенергії", яка потрібна лише для того, щоб буцімто законно передати їх створеній фейковій компанії "гуп херсонобленерго". Потім, повідомляють в ГУР МО, це майно планують вивезти на територію Росії.

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Що ще крадуть окупанти

Грабують росіяни і підприємства захопленого міста. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова розповіла, що у місті уже розграбоване усе майно комунальних підприємств. Наприклад, з комунального підприємства "Херсонміськводоканал" вивезли велику кількість технічних засобів, машин тощо.

Така сама ситуація і підприємства "Херсонгаз". Воно повністю спустошене. Наш автопарк, який був поповнений 30-ма автобусами, вони всі вивезли. "Швидкі допомоги", які були в місті, всі вивезені, пожежні машини – жодної не залишилося,

– повідомила Галина Лугова.

Зазначимо, що транспорт забирають не лише у підприємств, а й у місцевих жителів, адже він потрібен для використання окупаційними військами.

Також окупанти заборонили місцевим користуватися човнами. Вони попередили, що всі причали, навіть самі маленькі, мають бути порожніми, а якщо там знаходитиметься будь-який плавзасіб, то його або знищать, або конфіскують. Місцевим буцімто тимчасово заборонили навіть переправлятися через Дніпро. Через це місцеві не можуть скористатися ні річковим таксі, ні баржами, ні іншими суднами. Також припинила працювати понтонна переправа.

Незаконна "евакуація" українців

За даними розвідки окупанти на Херсонщині масово вивозять українців з їхніх домівок з правого берега Дніпра. При чому роблять це примусово. Тим, хто вагається, пропонують так звані "житлові сертифікати" на придбання житла в Росії, тих, хто не хоче їхати – примусово виселяють з квартир та будинків.

Також повідомляється, що з окупованого міста на територію тимчасово окупованого Криму уже вивезли дітей та перевели ув’язнених херсонської колонії.

Як вважає перший заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, справжня мета окупантів – депортувати українців до Росії, а не врятувати їхні життя та здоров'я. Для цього вони також створюють умови, у яких люди вважатимуть, що єдиний вихід для них – виїхати до Росії, наприклад, закриваючи місцеві медичні заклади та продовольчі магазини.

Створюють такі умови, щоб люди взагалі не могли там існувати,

– повідомив Соболевський.

Натомість у звільнені будинки та квартири росіяни заселяють своїх військових, яких попередньо переодягнули у цивільне. До пансіонатів же, які розташовані на Арабатській Стрілці, розселяють колаборантів та представників окупаційної адміністрації. У розвідці повідомили, що російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення.

Що зараз відбувається на окупованій Херсонщині: останні новини

Російські окупанти раптово почали на Херсонщині знищувати вишки стільникового зв'язку. Поки що інформація надходила з населених пунктів, які розташовані на південному березі Дніпра та тимчасово окуповані. Мовиться про селища Тягінка, Іванівка, КДЗ, Токарівка.

Зранку 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА раптово зник російський триколор. Херсонський журналіст Костянтин Риженко також повідомив, що у місті немає декількох блокпостів.

Окупанти також виводять артилерію та техніку з правого берега Дніпра. Ба більше, по всьому узбережжю Дніпра на лівому березі, а також повз Каховське водосховище вони облаштовують фортифікаційні споруди.

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Дорога через Арабатську Стрілку між Кримом та Херсонською областю наразі відновлена та активно використовується окупантами.