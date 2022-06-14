Окупанти з Херсонщини обстрілюють сусідні регіони: на Миколаївщині знову "прильоти"

Російські військові не припиняють обстрілювати Миколаївську область. Стабільно напруженою ситуація залишається на Херсонщині.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про ситуацію на Миколаївщині станом на 8 ранку 14 червня. Відповідно до даних військової адміністрації, 13 червня росіяни обстрілювали передмістя Миколаєва.

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Сєнкевич повідомив, що вранці 13 червня російські окупанти обстріляли передмістя Миколаєва з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На щастя, потерпілих унаслідок обстрілу немає.

Повідомляється, що вдень 13 червня та вранці 14 червня обстрілів зазнала Широківська громада у Баштанському районі. За попередньою інформацією, пошкоджено один житловий будинок та два зруйновано.

Окрім того, у ніч з 13 на 14 червня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були за межами населених пунктів, через що потерпілих і пошкоджень немає.

За словами Сєнкевича, тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

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Росіяни обстріляли Миколаївський район

Міський голова Миколаєва повідомив, що 13 червня було обстріляно населені пункти Шевченкове, Котляреве, Луч Шевченківської громади. Унаслідок обстрілу окупанти пошкодили приватне підприємство.

Обстрілів зазнали території між населеними пунктами Костянтинівка та Баловне Костянтинівської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Під вогнем ворога опинилося і село Лимани Галицинівської громади, через що зруйновано житловий будинок.

14 червня, за інформацією Сєнкевича, були обстріли Парутинського старостинського округу Куцурубської громади. За попередньою інформацією пошкоджень та потерпілих немає.

Росіяни продовжують вести обстріли з Херсонщини

У Херсонській ОВА розповіли, що напруга на Херсонщиі не спадає. Повідомляється, що окупанти продовжують вести обстріли сусідніх регіонів з території Херсонської області.

Війська агресора хочуть повернути втрачені позиції та знову захопити втрачені села.

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Стабільно важкою залишається ситуація у всьому Бериславському районі: у більшості населених пунктах відсутня вода, світло, газ.

Через військові дії критична ситуація із забезпеченням продуктами та ліками, страждають і сільгоспвиробники.

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