На Херсонщині у російських військових серйозні розбірки з силовиками

На Херсонщині у російських силовиків та військових сталися розбірки. Це пов’язано з недостатнім матеріальним забезпеченням.

Результатом напруги між окупантами є перерозподіл влади, внаслідок якого помирають колаборанти. Тому людей закликають не співпрацювати з ворогом.

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Що відомо про розбірки російських військових з силовиками

Між окупаційними силовиками (Росгвардія, ФСБ) та російськими військовими наростає напруга через недостатнє матеріальне забезпечення. Так, перші відбирають найкращі транспортні засоби, які доставляють окупанти на тимчасово окуповані території.

Водночас військові отримують забезпечення потреб за надлишковим принципом. Ситуацію погіршує негласна заборона на доставку нових транспортних засобів через Крим, яку ввели окупанти. Така ситуація знижує моральний стан росіян на лівому березі Херсонщини.

Які настрої у ворога на лівобережжі Херсонщини

Херсонський активіст Володимир Молчанов раніше розповів, що росіянам стає все важче утримувати території на лівобережжі Херсонщини. Відтак, окупанти поступово відходять від своїх позицій на лівому березі Дніпра.

До того ж з лівого берега Дніпра чутно автоматні перестрілки. Молчанов наголосив, що це означає, що росіянам на лінії оборони постійно не дають розслабитися наші з лісів.