В яму без їжі та води: росіяни катують на Херсонщині солдатів, які відмовляються йти на штурм
Командування російських збройних сил на лівому березі Херсонщини катує тих, хто не підкоряється його "самогубним" наказам. Один із таких інцидентів стався у грудні 2024 року.
Про це розповів агент руху "Атеш" з-поміж військовослужбовців 61 ОБМП, передає 24 Канал. За його словами, у підрозділі різко погіршилася ситуація.
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Окупантів кидають в яму та не годують
Командири офіцерського та сержантського складу катують всіх російських військовослужбовців, які відмовляються підкорятися їхнім наказам.
Так, у грудні декілька солдатів не захотіли йти на погано організований штурм одного з островів Дніпра на Херсонщині. Через це їх вкинули до ями, де вони провели 3 дні абсолютно без води та їжі.
Після цього їх таки відправили на черговий штурм, під час якого вони й загинули. Їхні тіла досі не евакуювали. Тепер цих окупантів оголосили зниклими безвісти.
"Психіка солдатів межі, і командири дедалі частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску. Загрози, побиття та "яма" стали буденністю. Якщо раніше такі заходи застосовувалися за серйозні провини, то тепер використовуються по найменшому приводу", – розповіли в "Атеш".