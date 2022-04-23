Окупанти хочуть наступати на Слов’янськ, штурмували Рубіжне і Попасну: ситуація на Донбасі
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти намагаються наступанти на Слов’янськ. Також вони штурмували Рубіжне й Попасну.
Ворог наступає на Схід, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Згодом – забезпечити собі сухопутний шлях між Донбасом та Кримом. Про це повідомили в Генштабі 23 квітня.
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На Донецькому напрямку окупанти наступають уздовж усієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосереджує для штурму Сєвєродонецького напрямку.
Противник здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар'їнки,
– мовиться в повідомленні.
На Маріупольському напрямку противник надалі блокує наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Окупанти завдають авіаційних ударів по місту, зокрема застосовують літаки дальньої авіації.
За добу 22 квітня ЗСУ відбили на Донбасі 8 ворожих атак. Українські військові знищили:
- 9 танків;
- 18 одиниць броньованої техніки
- 13 одиниць автомобільної техніки;
- 1 паливозаправник;
- 3 артилерійські системи.
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