Окупанти хочуть "навчати" українських дітей російської мови у спецтаборах

13 квітня 2022 , 16:01
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Російські солдати насильно вивезли з України тисячі дітей. Тепер влада держави-агресорки хоче "вчити" їх російської мови.

Окупанти хочуть насильно вчити українців своєї мови. Відбуватиметься це у спеціальних таборах, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Вже влітку держава-агресорка планує відкрити нібито "курси" з вивчення мови. Мовляв, підключатимуть до цього студентів та старшокласників. 

Далі українських дітей змушуватимуть вчитися у російських школах.

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Автор: Софія Мінджоса