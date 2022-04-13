Окупанти хочуть "навчати" українських дітей російської мови у спецтаборах

Російські солдати насильно вивезли з України тисячі дітей. Тепер влада держави-агресорки хоче "вчити" їх російської мови.

Окупанти хочуть насильно вчити українців своєї мови. Відбуватиметься це у спеціальних таборах, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

До теми Розлучають сім'ї та відправляють у далекі регіони, – Зеленський про депортацію українців у Росію

Вже влітку держава-агресорка планує відкрити нібито "курси" з вивчення мови. Мовляв, підключатимуть до цього студентів та старшокласників.

Далі українських дітей змушуватимуть вчитися у російських школах.

Це може вас зацікавити – втрати окупантів станом на 13 квітня: відео