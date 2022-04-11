Окупанти хочуть найближчими днями відновити наступ на Харківщині, – Генштаб ЗСУ

Російські загарбники не полишають спроб захопити якомога більше територій України. Не виключено, що за лічені дні вони відновлять наступ на Харківщині.

У Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що ворог продовжує готуватися до наступу. Так, окупанти переправляють особовий склад, озброєння та техніку для боїв на території України.

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На Харківщині існує загроза нового наступу

На жаль, не варто розслаблятися мешканцям Харківщини. Генштаб зазначає, що окупанти можуть відновити наступ на цьому напрямку в найближчі кілька днів.

Загарбники продовжують частково блокувати Харків. Не вщухають артилерійські обстріли окремих районів міста. Що стосується Ізюмського напрямку, то росіяни продовжують вести повітряну розвідку з допомогою БПЛА "Орлан-10". Це вони роблять для того, щоб виявити позиції ЗСУ.

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