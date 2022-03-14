Окупанти хочуть підривати боєприпаси навпроти 1 енергоблоку ЗАЕС, – Енергоатом

Російські окупанти використовують ЗАЕС не лише як військову базу. З'явилася інформація, що вони хочуть підривати боєприпаси прямо біля енергоблоку.

Схоже на те що російські окупанти уявлення не мають про ядерну безпеку. Захоплення ядерних об'єктів їм мало – вони додумалися утилізовувати боєприпаси біля енергоблоку.

Читайте також Окупанти знову пошкодили лінію до ЧАЕС, яку відремонтували фахівці Укренерго

Утилізація боєприпасів на ЗАЕС

За інформацією Енергоатому, в найближчий час окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, збираються утилізовувати боєприпаси на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

Ворожі солдати не знайшли для підриву боєприпасів кращого місця, аніж навпроти енергоблоку №1 ЗАЕС. Схоже на те, що вони не мають уявлення про те, на якому об'єкті перебувають та до чого можуть призвести їхні дії.

Дивіться також: Втратили сполучення між Запоріжжям і Енергодаром