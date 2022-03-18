Окупанти хочуть призначити "мером" Енергодара депутата ОПЗЖ Шевчика, той вже дав їм обіцянку

Мешканці Енергодару на Запоріжжі мають достовірну інформацію про чергову провокацію ворога. Вони дізнались, кого загарбники хочуть призначити так званим "мером" міста.

Окупанти планують, що ним буде депутат міськради від ОПЗЖ Андрій Шевчик. Він вже навіть дав росіянам відповідну обіцянку.

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Сьогодні цей "герой" пообіцяв рашистам вивісити на будівлях держустанов Енергодару руZькі прапори та швидко встановити в місті "руZький мир",

– повідомляє компанія "Енергоатом".

Також мешканців міста просять не чинити насильницькі дії щодо колаборанта і зрадника. Адже вже зовсім скоро він відповість за скоєне за законом України.

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