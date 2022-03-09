Окупанти хочуть використовувати українські АЗС для дозаправки своїх військ

Окупанти зухвало збираються використовувати українські АЗС та сховища нафтопродуктів, щоб заправляти свої війська.

Росіяни нахабно сподіваються на наше пальне. Раніше повідомляли, що ресурси окупантів майже вичерпані.

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Хочуть брати паливо в Білорусі

За інформацією Генштабу, ворог планує створити мережу польових трубопроводів на окупованій території України. Їх хочуть під'єднати до центрального нафтопродуктопроводу, щоб перекачувати пальне з Білорусі.

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