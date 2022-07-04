На Донеччині окупанти намагаються витіснити ЗСУ на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут

На Донеччині російські окупанти обстрілюють позиції українських захисників з усієї наявної зброї та намагаються витіснити їх.

Про актуальну ситуацію на фронті, зокрема, на Донецькому напрямку, 4 липня прозвітували у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут,

– йдеться у зведенні.

Також ворог форсував річку Сіверський Донець.

На Краматорському напрямку після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

Російська армія безуспішно намагається наступати в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, на Донеччині тривають дуже важкі бої, але оскільки росіяни не можуть просунутися, вони продовжують обстрілювати цивільне населення з реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Наші воїни продовжують тримати оборону позицій у надскладних умовах і утримують під своїм контролем 45% Донецької області.

Водночас наші захисники відійшли з Лисичанська. Командування схвалило непросте рішення для того, щоб зберегти життя українських воїнів.

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