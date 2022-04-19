Окупанти хочуть вийти до адмінмежі Херсонської області
19 квітня 2022 , 07:48Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська намагаються вийти до адміністративної межі Херсонської області. Вони наступають біля Олександрівки.
На цьому ворог зосереджує основні зусилля на Південнобузькому напрямку.
Важливо Окупанти пішли в наступ вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі
Щоб покращити своє положення, окупанти намагаються наступати в районі населеного пункту Олександрівка.
Крім того, росіяни не припиняють обстрілювати цивільні об'єкти у Миколаєві. У Запорізькій області ворог розміщує підрозділи своїх військ у визначених районах.
Цікаво – Підрозділи росіян втратили понад 70%: перехоплення розмови окупанта: