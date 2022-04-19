Окупанти хочуть вийти до адмінмежі Херсонської області

Російські окупаційні війська намагаються вийти до адміністративної межі Херсонської області. Вони наступають біля Олександрівки.

На цьому ворог зосереджує основні зусилля на Південнобузькому напрямку.

Важливо Окупанти пішли в наступ вздовж всієї лінії зіткнення на Донбасі

Щоб покращити своє положення, окупанти намагаються наступати в районі населеного пункту Олександрівка.

Крім того, росіяни не припиняють обстрілювати цивільні об'єкти у Миколаєві. У Запорізькій області ворог розміщує підрозділи своїх військ у визначених районах.

Цікаво – Підрозділи росіян втратили понад 70%: перехоплення розмови окупанта: