Чергове "ноу-хау": окупанти хочуть воювати іграшковими танчиками проти Leopard 2 та Abrams
Джерело:Defence Express
Поки Україна отримає провідну та сучасну зброю, окупанти розконсервовують техніку часів Другої світової війни та використовують іграшки з AlịExpress.
Так, "ноу-хао" окупантів показали у сюжеті російських пропагандистів.
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Нова "бойова машина" окупантів
Як стверджується в сюжеті, загарбники розробили "бойовий варіант, що здатен доставляти серйозний за потужністю снаряд", іншими словами – роботизована наземна платформа-камікадзе, яку в коментарях вже прозвали "іграшковим КВ-1" – і насправді доволі влучно.
Цей робот-камікадзе являє собою роботизовану платформу на гусеничному шасі – за словами окупантів, він може перевозити 15 – 20 кілограмів вибухових речовин і уражаючих елементів, а також був повністю зроблений на 3D-принтері.
"Ноу-хао" окупантів / Скриншот з відео
Але якщо уважно роздивитися це чергове "ноу-хау", то на цьому камікадзе можна помітити два буксирувальні шакли. Звідки постає цілком логічне питання: а для чого витрачати час на друкування нефункціонального елементу, який на практиці матиме суто декоративну роль?
Буксирувальні шакли / Скриншот з відео
У коментарях до цього відео вже жартували про "іграшкові КВ-1". Насправді все виглядає так, що окупанти видають за своє чергове "ноу-хау" звичайний китайський іграшковий танчик, на який начепили камеру і всередині якого запхали вибухівку.
Такий танк можна купити в інтернеті / Фото Defence Express
Також виникають серйозні сумніви ще й у заявлених 15 – 20 кілограмах корисного навантаження. Здається, що якщо на цей танчик напхати стільки вибухівки, то він просто-напросто не зможе зрушити з місця, якщо взагалі витримає таке навантаження.
Втрати ворога колосальні
Зауважимо, що ворог зазнає колосальних втрат. Лише за минулу добу кількість "другої армії світу" зменшилася на 690 загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України ліквідували вже 187 770 російських окупантів.
Лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала:
- 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів,
- а також 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах.
Крім того, наші захисники збили 10 ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.