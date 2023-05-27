Показовий суд окупантів над українськими підлітками: двом хлопцям загрожує до 20 років тюрми

У тимчасово окупованому українському Бердянську, що у Запорізькій області, окупанти можуть вчинити показовий суд над українськими підлітками. 16-річних Тиграна Оганісяна та Микиту Ханганова хочуть засудити до позбавлення волі.

При цьому "світить" юнакам аж від 10 до 20 років позбавлення волі за "законом" країни-окупантки. Такий суворий вирок вони можуть отримати за нібито диверсію на залізниці.

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20 років за "планування диверсії"

Як повідомили у Медійній ініціативі з прав людини, судити юнаків можуть за планування та підготовку диверсії. Так, на думку російського слідчого, хлопці на початку вересня 2022 року вступили у змову для надання підтримки ЗСУ та нібито пошкодили залізничні колії, аби не дозволити російським збройним силам отримати матеріальне забезпечення.

Тож 24 травня Слідчий комітет Росії звинуватив Тиграна Оганісяна та Микиту Ханганова у цьому "злочині".

Також правозахисники підкреслили, що обвинуваченню передували кілька місяців знущань над дітьми та їхніми сім’ями, а також затримання та катування. А щоб зробити видимість можливості захисту, дітям призначили адвокатів, які насправді не здійснюють захист. Ба більше, один із них пропонує самообмовити себе.

Можемо припустити, що найближчим часом дітям загрожує арешт та показове судилище, що його планує влаштувати відкомандирована до Бердянська російська влада,

– підкреслили у Медійній ініціативі з прав людини.

Юнаків переслідували й раніше

На жаль, це не перше переслідування з боку окупантів Оганісяна та Ханганова. Так, у 2022 році Тигран Оганісян пропав просто з дому, де живе з бабусею. Як з'ясувалося, його викрали загарбники, після чого хлопець не виходив на зв'язок п’ять днів. Увесь цей час про його місцеперебування не було нічого відомо.

Тиграна жорстоко допитували слідчі органи із застосуванням побоїв та тортурів електричним струмом. Слідчі вимагали від юнака зізнатися у підготовці диверсії на Мелітопольській залізниці,

— розповіли правозахисники.

Однак врятував юнака розголос у медіа. Лише після нього окупанти відпустили Тиграна Оганісяна додому з зобов'язанням щодня приходити на допити.

Натомість Микиті Ханганову тоді дивом вдалося уникнути арешту. Однак і його також зобов’язали щоденно з’являтися до слідчих і брати участь у "слідчих діях".