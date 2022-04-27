Окупанти хочуть знищити все живе: у мережі показали відео масованого обстрілу Мар’їнки

Росіяни завдають потужного удару по Мар'їнці. Ціллю ворожих снарядів стали будинки мирних мешканців.

Мар'їнка перебуває під потужним вогнем російських окупантів. Ворог завдає цілеспрямованих ударів по мирному населенню.

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Обстріл Мар'їнки

Як повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у Мар'їнці окупанти застосовують свою звичайну тактику – знищити все живе, а потім йти в атаку. Втім, наші героїчні захисники не лише не дали ворогу просунутися, а й змусили його втратити контроль на деяких напрямках.

Відео обстрілів Мар'їнки:

Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, внаслідок обстрілів Мар'їнки 27 квітня загинув 1 мешканець міста, ще 8 отримали поранення.

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