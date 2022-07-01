Пролунав потужний вибух: окупанти на Донбасі хотіли обстріляти позицію ЗСУ, але спрацювала ППО

Російські загарбники з напрямку Шахтарська спробували обстріляти позиції українських захисників та захисниць. Однак ППО збила усе й зруйнувала плани ворога.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, вибух пролунав поблизу Дебальцевого. Можливо, там впали уламки. Усі деталі наразі встановлюють.

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Водночас місцеві жителі вже повідомили, що вибух був дуже потужним. Вочевидь, без "двохсотих" серед російських окупантів не обійшлося.

Тим часом буряти тікають від боїв

Станом на 30 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 35 600 окупантів.

Трупи окупантів з 11 окремої десантно-штурмової бригади вже невдовзі прибудуть до Улан-Уде. Тим часом ще живі буряти тікають з поля бою від ЗСУ.

Зі скриншотів переписок стає зрозуміло, що у штабі окупанта відчитують за рішення відступити. Загарбнику, який має всі шанси поповнити лави "двохсотих" наказують "тримати позиції при будь-яких умовах". Фінальний аргумент – те, що "гарматному м'ясу" лише нещодавно видали "автоматичні гранатомети".

Водночас на окупанта це не справило жодного враження. Він огризається до представника штабу, що "сам стій проти спецпризначенців".

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