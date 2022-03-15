Російські окупанти намагалися окопатися поблизу Харкова. Рити замерзлу землю їм довелося недовго.

Російські окупанти продовжують атаку Харкова. Втім, наземна операція ворога вдало не проходить.

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Ліквідація окупантів біля Харкова

Група російських окупантів хотіла окопатися поблизу Харкова. Втім, копання замерзлої землі було нетривалим – ЗСУ виявили ворогів та знищили. Обережно – на відео присутня нецензурна лексика.

Відео ліквідованих окупантів

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