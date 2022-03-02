Окупанти ховаються у житлових кварталах: у Херсоні йдуть бої
2 березня 2022 , 16:13Читать новость на русском
Російські війська зайшли у Херсон. Наразі на вулицях тривають бої. Вороги використовують підступну тактику, ховаючись у житлових кварталах.
Про це розповів волонтер та доброволець Андрій Білецький. Він наголосив що російські військові закріпились по блокпостах та пересуваються по місту.
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Влада робить все можливе, аби у місті були продукти та ліки
Я хочу запевнити, що мер Херсона не підписав жодного папірчика про капітуляцію міста. Міський голова налагоджує процес постачання продуктів, ліків та іншого,
– розповів Білецький.