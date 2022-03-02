Окупанти ховаються у житлових кварталах: у Херсоні йдуть бої

Російські війська зайшли у Херсон. Наразі на вулицях тривають бої. Вороги використовують підступну тактику, ховаючись у житлових кварталах.

Про це розповів волонтер та доброволець Андрій Білецький. Він наголосив що російські військові закріпились по блокпостах та пересуваються по місту.

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Влада робить все можливе, аби у місті були продукти та ліки

Я хочу запевнити, що мер Херсона не підписав жодного папірчика про капітуляцію міста. Міський голова налагоджує процес постачання продуктів, ліків та іншого,

– розповів Білецький.