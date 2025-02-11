Росія, імовірно, здійснила пуски ракет з Волгоградської області: в небі кілька Ту-95 МС

Ворог, ймовірно, виконав пуск крилатих ракет повітряного базування о 05:15 з району Волгоградської області. Наразі невідомо, чи пуск виконаний фактично, чи це імітація.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає 24 Канал. Повітряну тривогу оголошено в багатьох областях України, а нещодавно – і на Півдні.

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Що відомо про пуски ракет

Чи була це імітація, стане відомо близько 06:40.

Ракети від Росії – це підтвердження того, що Путіна цікавить виключно війна,

– написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Оновлено! О 06:34 Повітряні сили повідомили про крилаті ракети в Сумській області з південним курсом на Полтаву. До слова, у повітрі також знаходилося декілька бортів Су-57, ракети запустили з авіації.

До слова, ще ввечері 10 лютого ворог також запустив ударні дрони по Україні одразу з півночі та півдня. Перша група "Шахедів" з'явилася на Сумщині.