Окупанти інтенсивніше гатять по Харкову та Миколаївщині: як минула ніч у регіонах
Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Харкова, зокрема крайніх північних районів. Обстріли не вщухають також на Сході та Півдні України.
Як минула доба в регіонах України
Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі цивільні. Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій станом на ранок 20 червня, повідомляє 24 канал.
Увага Бої за Сєвєродонецьк та масові удари авіації: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
Водночас відносно спокійно ніч минула на: Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.
На Дніпропетровщині вночі ворог обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду. Згорів будинок. Люди не постраждали.
- Харків: інтенсивність обстрілів міста збільшилась, зокрема крайніх північних районів. Постраждалих, попередньо, немає.
По області окупанти обстрілюють Чугуївщину, протягом доби — одну людину поранено. Активні обстріли на Ізюмському напрямку, де ведуться бої, п’ятеро постраждалих. У Первомайському Лозівського району — один постраждалий. Також обстрілів зазнала Золочівська громада.
Ситуація на Донбасі складна
- Луганщина: росіяни тричі атакували з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з'єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький.
Також в Сєвєродонецьку під вогонь ворога потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників.
Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка. Загиблих та поранених, за попередніми даними, немає.
- Донеччина: інтенсивність обстрілів наростає по всій лінії фронту. За добу українські військові зафіксували авіаудари по Торецьку, Нью-Йорку, Новомихайлівці.
Щільні обстріли із артилерії, танків, РСЗО "Град" і "Ураган" були завдані також в районах Авдіївки, Зайцевого, Залізного, Бахмуту.
Внаслідок обстрілів пошкоджено 6 багатоповерхівок і 6 приватних житлових будинків, адмінбудівля відділення поліції, приміщення "Укртелеком", автобаза, Торецька виправна колонія, лікарня,
– йдеться у повідомленні.
Відомо про одного загиблого та 7 поранених, зокрема дитину.
На Миколаївщині внаслідок обстрілів теж постраждали цивільні
- Миколаївщина: вчора були обстріли у Широківській громаді. Потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.
Водночас внаслідок обстрілів міста Очаків Очаківської громади одна людина загинула, дві зазнали поранення.
У другій половині дня вчора також були обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади. Часткова руйнація житлових будинків. Потерпілих немає,
– повідомили в ОДА.
Ворожих обстрілів зазнало і село Лупареве. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
Внаслідок обстрілів села Червоне Воскресенської громади припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У селі Червоне через ворожі обстріли зайнялося поле з озимою пшеницею.
На окупованих територіях росіяни продовжують терор
- Херсонщина: ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки мирних жителів, багато замінованої інфраструктури.
В ОП повідомили, що мирні жителі продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.
В Американському інституті вивчення війни називають контратаки ЗСУ на Херсонщині успішними та прогнозують, що в найближчі тижні для російських окупантів буде ще більша загроза.
Водночас ворог посилює системи ППО в Херсонській області. Фахівці припускають, що це може бути відповіддю на безперервні успішні атаки української авіації на Південь від Давидова Броду.
До теми – в центрі Херсона підірвали автомобіль: дивіться відео