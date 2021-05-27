Окупанти кажуть, що Протасевич вбивав мирних людей на Донбасі і відкрили проти нього справу

Бойовики стверджують, що Роман Протасевич брав участь у війні на Донбасі та вбивав людей. Проти нього маріонеткові прокурори відкрили кримінальне провадження.

Так зване слідство стверджує, що Протасевич брав участь у батальйоні "Азов", куди вступив у 2014 році. Його окупанти називають заступником командира зв'язку.

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Бойовики приписують Протасевичу "низку тяжких злочинів": нібито обстрілював населені пункти, що призвело до загибелі мирних громадян і руйнування інфраструктури.

Фотографія фотографії Протасевича

До матеріалу щодо справи Протасевича так звані "правоохоронці" додали нібито фотографію Романа Протасевича. Проте це не зовсім фотографія, а знімок телефону, на якому зображений хлопець, якого вони називають Протасевичем.

На фото хлопець у військовій амуніції та з автоматом. Він щулиться від сонця і на нього падає тінь кашкета. Тому розпізнати у ньому Протасевича важко. До того ж якість зображення розмита.



Протасевич нібито на Донбасі / Фото з gplnr.su

Роман Протасевич і війна на Донбасі: що відомо