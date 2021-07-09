Пощастило: окупанти кажуть, що зливи вирішили проблему з водою у Криму

Сильні зливи, які затопили вулиці тимчасово окупованого Криму, допомогли окупантам вирішити вічну проблему водопостачання. Тепер проросійська влада півострова може не обмежувати населення графіком подачі води.

На скільки окупантам вистачить води

Запасів у водосховищах вистачить на 2 роки. Про це представник окупаційної влади Криму заявив в ефірі російського телеканалу.

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Враховуючи гострий дефіцит води, тепер у нас є запас води на цей рік і ще на перехідний є повністю,

– сказав окупант.

На півострові розпочинають роботи для оновлення очисних споруд і зливової каналізації. За словами проросійського чиновника, у Криму є труднощі з очищенням вод.

Негода у Криму: коротко

Вже кілька тижнів сильні зливи заливають півострів. Вперше негода накрила Крим 18 червня. Через паводки у Ялті навіть зупиняли роботу дитячих садочків.

Російські ЗМІ писали, що внаслідок негоди загинула людина, крім того, є постраждалі.

4 липня у Криму оголосили режим надзвичайної ситуації. Тоді найбільше постраждав Бахчисарайський район. 50 будинків затопило.

Востаннє негода накрила Саки. Місцевих мешканців довелося евакуювати.