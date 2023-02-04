Окупанти кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута, – Міноборони

Російські окупанти цього тижня кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута.

Також вони розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута,

– зазначила Маляр.

Однак завдяки стійкості ЗСУ росіяни не досягли успіхів. Цією заявою у Міноборони фіналізували всі офіційні зведення з фронту цього тижня.

Яка ситуація в Бахмуті

Через те, що окупанти кидають на Бахмут всі сили, вони зазнають там шалених втрат. Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий інформував, що на Бахмутському напрямку щодобові втрати окупантів йдуть на сотні

Загарбники розповідають, нібито захопили Бахмут. Протягом останніх місяців там тривають запеклі бої. Однак супутникові знімки показують, що насправді росіяни перебувають на околицях міста.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники не відійдуть від Бахмута. ЗСУ будть деокуповувати захоплену росіянами територію, однак нам потрібна далекобійна зброя. Здавати Бахмут ніхто не буде.

До речі, під Бахмут загарбники кидають вагнерівців. Українські військові розповідають, що на цьому напрямку ЗСУ знищили близько 80% вагнерівців.