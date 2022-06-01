Окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька: частина ЗСУ відійшла на вигідніші позиції

Російські військові вже контролюють 70% Сєвєродонецька, що на Луганщині. Нашим військовим довелося відійти, зайнявши вигідніші для себе позиції.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що у місті все ще тривають бої.

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ЗСУ відійшли на підготовлені позиції

Передовсім Сергій Гайдай звернувся до користувачів мережі. Він закликав не розганяти зраду, пов'язану з Сєвєродонецьком. Глава ОВА підкреслив, що зараз точаться бої за кожен населений пункт. І що ЗСУ нічого не здали.

Для мене не буде чимось ганебним сказати, хоч і трагічну для мене особисто новину, адже Сєвєродонецьк – моє рідне місто. Якщо місто дійсно буде повністю під контролем. На сьогодні дійсно Сєвєродонецьк перебуває на 70% під контролем росіян, але місто повністю вони ще не зайняли,

– підкреслив Гайдай.

Він додав, що частина військових ЗСУ дійсно відійшла, але до позиції, яку вони підготували заздалегідь. І вона, підкреслює Гайдай, більш вигідна. Інша ж частина продовжує запекле протистояння російським загарбникам.

Евакуація з області наразі стоїть на паузі. До Сєвєродонецька зі зрозумілих причин привезти гуманітарні вантажі зараз не можуть. Але Сергій Гайдай наголосив, що лікарня забезпечена медикаментами й іншими засобами. Необхідний запас продуктів є й у гуманітарних штабах.

Що стосується Лисичанська, то він перебуває під абсолютним контролем України. Водночас варто розуміти, що вільні від окупації населені пункти Луганської області постійно перебувають під ворожим вогнем.

Сергій Гайдай підкреслив, що перемога неодмінно буде за Україною. Він також додав, що очікує на зброю, яка дозволить деокупувати Луганську область.



У Сєвєродонецьку точаться запеклі бої / Фото liveuamap

У Сєвєродонецьку зараз перебувають кадирівці

У Міноборони Великої Британії раніше опублікували актуальну інформацію. Станом на ранок мовилося про те, що окупанти захопили понад половину Сєвєродонецька. Серед них були й кадирівці. Ця інформація вкотре доводить той факт, що зараз наші військові протистоять справжнім головорізам.

Зауважимо, що це напередодні заявляв і глава ОВА Сергій Гайдай. Він підкреслив, що російські військові дійсно контролюють більшу частину міста. Водночас він зазначив, що місто ворогові оточити не вдалось.

Сергій Гайдай також додав, що окупанти буквально руйнують Сєвєродонецьк. Одна з їхніх задач – не лише захопити контроль над містом, а й буквально стерти його з лиця землі.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 1 червня: дивіться відео