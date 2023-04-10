В шоці навіть колаборанти: росіяни крадуть та перешліфовують надгробки у Попасній

Російські окупанти у Попасній пробили дно. На окупованій території Луганщини ворог краде кам'яні пам'ятники з могил на кладовищах і перероблюють їх для своїх мертвих "асвабадітєлєй".

Про такі випадки розповідають очевидці у соцмережах, передає 24 Канал. Від таких дій загарбників були, м'яко кажучи, шоковані навіть місцеві колаборанти.

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Що роблять окупанти у Попасній

Ворог знімає кам'яні пам'ятники з могил на кладовищах та везе їх в Кадієвку (Стаханов). Там їх перешліфовують, тобто стирають прізвище, ім'я та по-батькові померлих. А після того на крадених з цвинтарів плитах, пишуть прізвища та ім'я ліквідованих окупантів. Це виходить значно дешевше, ніж замовляти новий пам'ятник. Різниця у ціні – приблизно у 3 – 3,5 раза.

Додамо, що російські загарбники зазнають колосальних втрат. До прикладу, у районі Мар'їнки та Авдіївки росіяни зазнають величезних втрат. Щодня окупаційна армія втрачає там близько двох рот особового складу. А полонені розповідають, що в бій їх відправляють без жодної підготовки не дуже тверезі командири. Особовий склад просто піднімають серед ночі та під дулами автоматів і пістолетів відправляють штурмувати позиції.

Втрати ворога у війні проти України

Збройні Сили України потужно нищать російських загарбників. Лише за минулу добу вони ліквідували 670 ворожих солдатів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" втратила 178 820 бійців. О

Втрати росіян у техніці

танків – 3637 (+1),

бойових броньованих машин – 7028 (+4),

артилерійських систем – 2750 (+10),

РСЗВ – 534 (+1),

засобів ППО – 282 (+0),

літаків – 307 (+0),

гелікоптерів – 292 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11),

крилатих ракет – 911 (+0),

кораблів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5),

спеціальної техніки – 311 (+2).

А на Півдні ракетно-артилерійські підрозділи знищили спостережний пост окупантів на лівому березі та польовий пункт боєпостачання на островах. Внаслідок вогневих ударів наші воїни ліквідували 12 загарбників.