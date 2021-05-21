Окупанти в Криму на 11 років засудили українця Івана Яцкіна

Так званий суд в окупованому Криму засудив українця Івана Яцкіна. Справа стосувалась нібито збору та передачі Україні інформації, що становить державну таємницю Росії.

Яцкіну дали 11 років в'язниці з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, а після закінчення терміну — 1 рік обмеження волі адміністративного нагляду.

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Незаконний вирок демонструє системні політичні репресії

Денісова зазначила, що незаконний вирок так званого суду демонструє системні політичні репресії окупаційної влади стосовно українців, які вільно висловлюють проукраїнську позицію в окупованому Криму.

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту відреагувати на це та посилити тиск на Росію. Крім того, просять допомогти звільнити усіх політв’язнів.

Яцків буде оскаржувати рішення

Яцків буде подавати апеляційну скаргу на вирок, повідомляє "Громадське". Його адвокат Микола Полозов розповів, що прокуратура просила 12,5 років позбавлення волі, суд виніс вирок на 1,5 роки менший.

Справа Яцкіна: що відомо