Окупанти у Криму оштрафували брата незаконно заарештованого Асана Ахтемова

У тимчасово окупованому Сімферополі рідного брата незаконно заарештованого Асана Ахтемова оштрафували за участь в мітингу біля будівлі ФСБ, який відбувся 4 вересня.

Відомо, що Арсен поїхав до будівлі ФСБ після того, як дізнався, що його рідний брат Асан зник. У той час там перебував його батько.

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Їх за рішенням "суду" відправили до слідчого ізолятора, де вони просиділи 15 діб за "непокору законному розпорядженню працівника поліції".

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У п'ятницю, 15 жовтня, стосовно Арсена Ахтемова відбулося "засідання" за "невиконання правил поведінки при загрозі виникнення НС".

Рішення про стягнення штрафу з Арсена Ахтемова ухвалили попри те, що на жодній фотографії у матеріалах "справи" його не зафіксовано.

Київський районний суд Сімферополя ухвалив винести Арсену Ахтемову адміністративний штраф у розмірі 15 тисяч рублів за порушення санітарних норм під час стихійного зібрання біля будівлі ФСБ 4 вересня,

– пише "Кримська солідарність".

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