Окупанти в Куп'янську затримують українців і звинувачують у диверсіях

Російські загарбники продовжують тероризувати українців. Цього разу вони затримали двох наших цивільних у Куп'янську, що на Харківщині.

Окупанти не лише затримали українців. Вони ще й звинувачують їх буцімто у диверсії. На тілі одного з затриманих загарбники побачили татуювання з давньоруською руною.

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Це не символіка (військова – 24 канал). Я не воював,

– каже чоловік.

Чоловіків звинувачують у підпалі

Його зловмисники продовжили обшукувати. Загалом же чоловіків звинуватили у спробі спалити машину, а також військову техніку. Також, зі слів окупантів, затримані зірвали з міської будівлі прапор Росії.

Окупанти під час затримання обшукували мешканців Куп'янська:

Зазначимо, що російські загарбники знову обстріляли житлові райони Харкова. Внаслідок ворожих ударів загинуло троє людей, ще семеро поранені.



Так виглядає актуальна карта бойових дій на території України / liveuamap

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