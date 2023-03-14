Лінія оборони від Маріуполя до Донецька: як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ

Російські окупанти почали створювати укріплення вздовж траси Маріуполь – Донецьк. Так загарбники намагаються підготуватися до контрнаступу Збройних Сил України.

Про це 24 Каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що відповідні дії окупанти розпочали нещодавно, раніше вони взагалі не укріплювали цю лінію.

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Окупанти риють окопи в Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя розповів, що російські окупанти розпочали нову підготовку до оборони.

Вздовж траси від Маріуполя до кордону Маріупольського району в напрямку Донецька риють окопи,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, все це дуже смішно на вигляд – такі собі інженерні війська з лопатами риють окопи. Також вони почали встановлювати протитанкові їжаки та "зуби дракона". Раніше ж загарбники взагалі не укріплювали цю лінію.

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Як діють росіяни в Маріуполі

Він зауважив, що росіяни розуміють, що їхні системи ППО та авіація вже не дуже спрацьовують. До того ж серед них почала поширюватися інформація, що до нас доїжджають ЗРК Patriot. Якщо їх встановити поближче до Запоріжжя, то літакам над Маріуполем буде теж не надто комфортно.

Тому, за його словами, з огляду на все це, окупанти укріплюються в Маріуполі та навколо нього. Відбувається розподілення корпусів, деякі залишатимуться в місті, а інші доукомплектуються для фронту.

З деяких місць великої концентрації, де вони були окремо й далеко від цивільного населення Маріуполя, надійшла команда розселитися по пустих квартирах,

– сказав Андрющенко.

Він додав, що окупанти хочуть "розпорошитися" по місту, бо розуміють, що ЗСУ не створюватимуть загрози цивільним у Маріуполі. А небезпеку там становить ППО окупантів, уламки якої вже почали падати на місто.

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