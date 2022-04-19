Російську окупанти вимагаються персональні дані

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що так звана омбудсменка в ОРДЛО надала "роз'яснення" щодо отримання документів про смерть близьких у Маріуполі.

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Відповідно до "роз'яснення" окупантів, як написав Андрющенко, потрібно повідомити:

дані загиблого;

місце поховання або місцезнаходження тіла загиблого;

власні дані.

Як зауважив радник мера Маріуполя, тільки після огляду так званою "комісією" людина отримає папір про смерть та право на поховання на кладовищі.

Фактично таким чином окупанти намагаються легалізувати в очах маріупольців, що залишаються в місті та російської пропаганди проведення ексгумації та прибирання тіл з вулиць,

– йдеться у повідомленні Андрющенка.

Радник Бойченка зазначив, що через відсутність зв'язку та електроенергії подання даних – неможливе. Він також вважає, що окупанти вимагають дані про загиблих, адже шукають місця можливих поховань військових.

"Мабуть, дійсно бояться, що азовці повстануть навіть з того світу аби палити сволоту", – резюмував він.

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