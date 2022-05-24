Окупанти в Маріуполі поширюють свою пропаганду на пересувних телевізорах на колесах

Росіяни усіляко намагаються інтегрувати знищений ними Маріуполь у свій рашистський світ. Для цього ворог використовує не лише терор та депортацію мешканців, а й пропаганду.

Російські окупанти завдали Маріуполі шалених руйнувань. В бажанні захопити місто ворог практично зрівняв його із землею, але навіть цього рашистам було мало.

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Пропаганда у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти взялися вводити свої правила. Для пересування навіть між районами міста необхідні перепустки, чоловіків відправляють у "фільтраційні табори", а тисячі мирних українців росіяни незаконно депортують до своєї країни та відправляють у найбільш депресивні регіони.

Втім, окупанти твердо вірять в те, що їм вдасться промити мізки для вільних українців так, як їм це вдалося зробити з власним недолугим та недалеким народом.

Оскільки газет у місті немає, а для ввімкнення телевізора треба електрика, якої в місті майже немає, рашисти вирішили поширювати свою брехню про "покращення життя" через пересувні телевізори. Для цього було залучено техніку російського МНС.

Цинічність рашистів не має меж – їхня пропаганда лунає просто на фоні шалених руїн та масових поховань мирних людей. Окрім того, окупанти намагаються переконати людей, які все бачили власними очима, що усі злочини скоїли українські герої.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні події

Російські окупанти нарощують свої сили у надії втримати свої позиції на тимчасово окупованих територіях. Як стало відомо, у Василівці, що на Запоріжжі, кількість рашистів вже перевищує кількість місцевого населення.

Героїчним партизанам у Херсоні вдалося підірвати колаборанта Андрія Шевчика. Рашисти одразу кинулися шукати, хто це зробив, але всі їхні потуги закінчилися фіаско. Рашисти дуже бояться партизанів – та завдають їм втрат та яскраво демонструють, що окупантів та їхніх посіпак в Україні чекає смерть, навіть на тій землі, яку вони вважають підконтрольною. Ефективного удару ворогу завдали й партизани в Мелітополі – вони відрізали рашистів ві постачання зброї.

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