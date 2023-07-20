Окупанти матимуть лише 2 опції: у чому полягає вразливість ворога на Півдні

Україна не просто так тисне на позиції росіян на Півдні, а також веде роботу зі знешкодження логістики загарбників. Росія вже зараз постає перед дилемою, куди скеровувати свої ресурси: на Херсонщину, Запоріжжя чи в Бахмут.

Про це 24 Каналу розповів Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. На його думку, ЗСУ завдають ударів у найвразливіші місця окупантів, що є абсолютно правильною стратегією.

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Зі стратегічної точки зору, Південний напрямок у росіян є набагато слабшим, аніж Східний. Це відбувається тому, що в забезпеченні своїх військ на Сході окупанти не мають суттєвих перешкод.

"Південне угруповання росіян є значно вразливішим за східне, адже воно залежить від цілісності сухопутного кордону до Криму та безпекової ситуації на самому півострові. Якщо Росія не контролюватиме ситуацію в Криму, вона не матиме можливості транспортувати техніку та боєприпаси з півострова на континентальну Україну", – пояснив Жовтенко.

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Збройні Сили використовують цю об’єктивну слабкість південного угруповання окупантів, тому фокус на цьому напрямку є цілком природним і логічним.

Не варто забувати, що мета нашого контрнаступу – розірвати сухопутний коридор росіян між Сходом та Півднем. І якщо нам це вдасться, російські військові матимуть всього 2 опції: або "отріцатєльно наступати" в сторону Криму або назавжди лишитися в окопах Запоріжжя,

– зазначив безпековий експерт.

Тарас Жовтенко про стратегічну ситуацію на Півдні України: дивіться відео

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