Окупанти матимуть лише 2 опції: у чому полягає вразливість ворога на Півдні
Україна не просто так тисне на позиції росіян на Півдні, а також веде роботу зі знешкодження логістики загарбників. Росія вже зараз постає перед дилемою, куди скеровувати свої ресурси: на Херсонщину, Запоріжжя чи в Бахмут.
Про це 24 Каналу розповів Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. На його думку, ЗСУ завдають ударів у найвразливіші місця окупантів, що є абсолютно правильною стратегією.
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Чому ЗСУ готують наступ саме на Півдні
Зі стратегічної точки зору, Південний напрямок у росіян є набагато слабшим, аніж Східний. Це відбувається тому, що в забезпеченні своїх військ на Сході окупанти не мають суттєвих перешкод.
"Південне угруповання росіян є значно вразливішим за східне, адже воно залежить від цілісності сухопутного кордону до Криму та безпекової ситуації на самому півострові. Якщо Росія не контролюватиме ситуацію в Криму, вона не матиме можливості транспортувати техніку та боєприпаси з півострова на континентальну Україну", – пояснив Жовтенко.
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Збройні Сили використовують цю об’єктивну слабкість південного угруповання окупантів, тому фокус на цьому напрямку є цілком природним і логічним.
Не варто забувати, що мета нашого контрнаступу – розірвати сухопутний коридор росіян між Сходом та Півднем. І якщо нам це вдасться, російські військові матимуть всього 2 опції: або "отріцатєльно наступати" в сторону Криму або назавжди лишитися в окопах Запоріжжя,
– зазначив безпековий експерт.
Тарас Жовтенко про стратегічну ситуацію на Півдні України: дивіться відео
Що відбувається на фронті саме зараз
- За повідомленням речника Таврійського напрямку, Сили оборони ведуть важкі бої за звільнення селища Старомайорське, яке розташоване поблизу Старомлинівки та Великої Новосілки.
- На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують виконувати важку роботу, прориваючи позицію за позицією ворога завдяки злагодженій роботі піхоти та інженерних військ. Як повідомляють у Нацгвардії, ворог втрачає свої позиції безповоротно й не має успіхів у контратаках.
- Єдиними місцями, де Росія намагається повернути собі ініціативу, є околиці Донецька та Лимано-Куп'янський напрямок. Але Збройні Сили надійно тримають свої рубежі.