Окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе, – Зеленський

Президент України ввечері 2 травня традиційно оприлюднив звернення до українців. Володимир Зеленський розповів деталі щодо Саміту миру.

Гарант також розповів про пісумки цього дня. Зокрема, він виокремив деталі щодо проведеної Ставки.

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Що відомо про проведену Ставку

Зеленський зазначив, що серед основних питань – ситуація на фронті. Він розповів, що була доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України.

Покровський напрямок – максимум уваги. Інші напрямки на Донеччині. Південні напрямки. Харківщина. Також сьогодні Головком доповів загалом щодо захисту кордону з Росією та відповідних наших громад у кількох областях. Ми бачимо ризики. Ми будемо знищувати окупанта за будь-яких умов,

– підкреслив Зеленський.

Також президент зазначив, що окремо й дуже детально сьогодні говорили на Ставці щодо будівництва фортифікацій. Крім цього, були доповіді і уряду – Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, і Офісу – у межах відповідальності регіонального напряму Олексія Кулеби, і від голови Державної служби спеціального транспорту Олександра Яковця. Президент подякував всім, хто на місцях будує фортифікації, працює так ефективно, як потрібно. "Дотримуємося графіків", – зазначив він.