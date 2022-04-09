Окупанти у Мелітополі віддали вкрадені автобуси: на них виїхали 600 людей

У Мелітополі окупанти вкрали автобуси для евакуації українців та утримували їх 2 доби. Нарешті росіяни повернули транспорт та люди змогли виїхати.

Автобуси тримали на заводі Агат, який належить депутату від Опозиційного блоку Євгену Балицькому та колаборантці Галині Данильченко. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

До теми У Мелітополі окупанти утримують автобуси для евакуації

Автобуси вже віддали

За словами Федорова, 9 квітня окупанти віддали викрадені автобуси. Туди сіли 600 людей, які хотіли евакуюватись з Мелітополя.

Однак росіяни не дали автобусам заїхати до міста. Тому люди мусили добиратись до виїзду з Мелітополя.

Зараз вони прямують до Запоріжжя, але невідомо, скільки окупанти триматимуть їх на блокпостах.