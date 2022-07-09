Окупанти в Мелітополі на заводах розмістили "Гради": вночі була перестрілка, – ЗМІ

У тимчасово окупованому Мелітополі ворог розмістив "Гради" на заводах. Це сталося після того, як наші захисники прицільним вогнем ліквідували їхню військову базу на аеродромі.

Про це повідомляють місцеві видання з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова. За їхніми даними, тепер установки системи "Град" ворог розміщує на всіх заводах.

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Варто звернути увагу, що промислові підприємства, як відомо, розташовані у Мелітополі поряд із житловими кварталами. Систему ППО 8 липня окупанти встановили прямо під автомобільним та пішохідним шляхопроводом, який зв'язує район Новий Мелітополь з рештою міста.

Місцеві жителі також повідомляють, що вже 2 ночі поспіль у районі вулиці Сидоренка та інституту зрошуваного садівництва чути постріли автоматних черг. Схоже, що стріляють у районі комендантського штабу окупантів біля зеленої поліклініки.

У Мелітополі щодня спостерігають пересування ворожої техніки

Приблизно о 9:00 у південній частині міста місцеві мешканці помітили чергову колону окупантів. Вулицею Білякова у бік телевежі проїхали приблизно 15 одиниць військової техніки. Мелітопольці нарахували:

6 БМП,

2 танки та вантажівки з піхотою.

Також загарбники перевозили самохідний зенітний ракетний комплекс "Бук". За попередньою інформацією, військові Росії перекидають техніку і живу силу з тимчасово окупованого Маріуполя у бік Херсона, де ЗСУ перейшли в контрнаступ.

ЗСУ атакують окупантів на Мелітопольському напрямку

3 липня наші військові понад 40 разів атакували одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Того ж дня мер міста Іван Федоров зауважив, що аеродром Мелітополя більше не виконує роль військової бази окупантів;

Не виключено, що філігранну роботу вдалось здійснити завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS. Їх Україні надали Сполучені Штати.

Але і це ще не все. На днях з рейок зійшов ворожий бронепоїзд. 2 липня джерела 24 каналу повідомили, що "нещасний випадок" стався між Мелітополем, а також населеним пунктом Фруктове. Посприяли цьому українські партизани, через що у ворогів неабияк запалало.

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