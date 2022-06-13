Окупанти з мінометів і гранатометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину

На Півночі російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні райони. Про новий наступ ворог не думає, але сподівається завдати шкоди мирному населенню.

Героїчна боротьба української армії та народу з російськими окупантами триває. Ворог кидає на штурм великі сили та намагається втримати позиції на тимчасово окупованих територіях, але завдяки ЗСУ всі його плани йдуть шкереберть.

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Ситуація на Півночі

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти здійснили обстріл з мінометів та гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівської області.

Також відомо, що на Сіверському напрямку ворог активно обладнує свої позиції біля кордонів, адже дуже боїться наступу ЗСУ на Росію. Думка про те, що заходити зі зброєю на територію іншої країни можуть тільки росіяни, у хворі голови окупантів не приходить.

Ситуація на фронті: коротко про головне

На Слобожанському напрямку без змін: ворог намагається втримати свої позиції та здійснює обстріли позицій ЗСУ. На Харківському напрямку ворог мріє відрізати постачання сил ЗСУ, які тримають оборону на Слов’янському напрямку. Там ворог спробував штурмувати Богородичне, але відступив після провалу.

Гаряча битва за Донбас триває. На Лиманському напрямку було затишшя, але ворог здійснив спробу оточити наших героїв в районі Лисичанська, Привілля, Сєверодонецька та Борівського. Штурм та обстріли Сєвєродонецька тривають, ЗСУ тримають оборону міста.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують укріплювати оборону та сподіватись на стримання контрнаступу ЗСУ. Також з метою завадити перегрупуванню сил ЗСУ на Півдні ворог здійснює мінометні та артилерійські обстріли наших позицій.

Війна Росії проти України: останні новини

Нашим героям у Сєвєродонецьку вдалося взяти у полон кількох російських окупантів. Один з них виявився зрадником з Донецька, який воював на боці ворога, хоча його син захищає Україну. Полонений окупант розповів, як з танка обстрілював Рубіжне та виконував наказ "рівняти все із землею" у Сєвєродонецьку.

Наступ росіян на Донбас починає захлинатися. Ворог не має суттєвих успіхів, але вже відчуває проблеми через втрати – комплектація підрозділів ворога на Донбасі йде не надто вдало.

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