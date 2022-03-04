Окупанти надалі завдаватимуть авіаудари по Чернігову, – голова ОВА Чаус

Голова Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус — впевнений, що окупанти й надалі здійснюватимуть авіаудари по Чернігову. Це станеться передусім сьогодні, 4 березня.

Таку заяву Чаус зробив під час відеозвернення. Водночас голова Чернігівської ОВА запевнив, що в обласному центрі процес щодо правопорядку – контрольований. Крім того, ЗСУ працюють, цивільне населення займається волонтерством, а влада займається життєдіяльністю сіл і міст, а також області загалом.

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Окупанти намагаються зайти в Чернігів

За словами Чауса, російські загарбники й надалі завдаватимуть авіаудари по Чернігову. Ба більше, ворог влучає у цивільну інфраструктуру, натомість жоден воєнний об'єкт не постраждав.

3 березня ми втратили кілька шкіл і будинків. На жаль, є втрати серед цивільних,

– зазначив чиновник. ​

Чаус вважає, що такі провокації та такі масовані удари роблять з однією метою – для того, щоб була повна деморалізація. Щоб люди були втомленими та вбитими. І щоб у них навіть не було думки щодо якогось опору.​

"Але ворог помиляється. Я спілкуюся з багатьма людьми: всі – готові до того, що ворог зайде в місто. Сподіваюся, що це не трапиться, адже ЗСУ працюють: зараз постійно точаться бої на в'їзді до міста", – наголосив голова Чернігівської ОВА.

На завершення Чаус закликав усіх не панікувати та зберігати холодну голову.

Додамо, що за добу 3 березня на Чернігівщині внаслідок ворожих атак загинули щонайменше 34 людини. А 4 березня з'явилася ще більш приголомшлива статистика – лише в одному Чернігові внаслідок авіаударів з боку російської орди з життя пішли 47 осіб.

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Дивіться відео звернення В'ячеслава Чауса про ситуацію станом на ранок 4 березня

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