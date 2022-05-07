Окупанти накрили "Градом" Привілля: загинули 2 дітей

Російські окупанти обстріляли з "Градів" Привілля на Луганщині. Ворог вбив двох дітей.

Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – повідомив, що після обіду у суботу, 7 травня, російські загарбники обстріляли житловий сектор Привілля. Ворожі снаряди влучили в оселі.

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Російські вбивці накрили "градом" Привілля. Загинули двоє дітей. Жінка та ще двоє дітей – тяжко поранені,

– заявив Гайдай.

Що відомо про загиблих та постраждалих

Голова ОВА розповів, що після обстрілу містом у пошуках можливих жертв їздила група швидкого реагування "Луганськ-1". На жаль, на одній з вулиць виявили два тіла. У дворі лежали загиблі хлопчики. Одному з них було 14 років, другому – 11.

Гайдай також повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше троє людей: двоє дівчаток (12 та 18 років) і 69-річна жінка.

На місці трагедії працюють правоохоронці. Гайдай зауважив, що кількість жертв може зрости. Голова ОВА наголосив: росіяни забирають життя у майбутнього – у діток.

Гайдай закликав місцевих жителів не зволікати та евакуюватися.

Росіяни вбивають українських дітей: страшна статистика

Вранці 7 травня Офіс Генпрокурора повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже 223 українських дітей. Окрім того, тоді було відомо про щонайменше 410 поранених. Після обстрілів Привілля ці цифри вже зросли.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих дітей.

Найбільше постраждалих дітей – у Донецькій області.

Кількість дітей, які постраждали від агресії Росії:

у Донецькій області – 139;

Київській – 116;

Харківській – 98;

Чернігівській – 68;

Херсонській – 46;

Миколаївській – 44;

Луганській – 37;

Запорізькій – 27;

Сумській – 17;

Житомирській – 15;

у Києві – 16.

Важливо! Гайдай повідомив, що станом на 6 травня ситуація у Луганській області – дуже непроста. Російські загарбники обстрілюють територію вдень та вночі. Наразі на Луганщині готуються до потужного наступу. Гайдай прогнозує, що упродовж найближчих днів загарбники кинуть зусилля для того, щоб прорватися або в Сєвєродонецьк, або в Попасну.

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