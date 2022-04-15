Окупанти намагалися провести штурм Мар'їнки, але зазнали краху

На Донецькому напрямку росіяни намагались провести штурм Мар’їнки. Однак успіху ворог не мав.

На окремих напрямках загарбники намагаються вести наступи. Крім того, не припиняють завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури.

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Росіяни продовжують завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Також триває часткова блокада Харкова.

У Генштабі запевнили, що підрозділи ЗСУ й надалі утримують визначені оборонні рубежі, завдають ворогу втрат та поступово звільняють населені пункти від окупантів.

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