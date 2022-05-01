Окупанти намагалися йти в Ізюмському напрямку, але втратили багато техніки

Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою у Харківській області. Там окупанти знову намагалися вести наступальні дії, проте Збройні Сили України не залишили шансів окупантам.

Окупанти зазнали великих втрат

Про ситуацію на Ізюмському напрямку розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, на цьому напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії.

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Як повідомив Синєгубов, спроби окупантів невдалі через оборону ЗСУ. Наші захисники завдали ворогу значних втрат.

Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці,

– повідомив очільник Харківської ОВА.

Ситуація на Харківщині

Синєгубов також повідомив, що війська агресора вели обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка.

За його словами, окупанти зазнали великих втрат в районі селища Старий Салтів.

Мешканці Харківщини продовжують потерпати від обстрілів з боку росіян

У неділю, 1-го травня, російські загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку.

По області зазнали обстрілів:

Богодухів;

Золочів;

Мала Данилівка.

Унаслідок цих обстрілів, на жаль, загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення.

На Харківщині поранили начальника генштабу Росії

Начальник генштабу Росії Валерій Герасимов особисто поїхав керувати боями на Ізюмському напрямку. У суботу, 1-го травня, з'явилася інформація, що Герасимов може бути поранений в Україні.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що начальник генштабу Росії справді був під Ізюмом. Однак його поранення не підтвердили.

За попередньою інформацією, у загарбників є проблеми на Ізюмському напрямку. Збройні Сили України провели на півночі від Харкова успішні контратаки.

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