Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець: Кремінна кишить російською технікою

Біля Кремінної окупаційні війська пробують перейти через Сіверський Донець. Зараз в місті величезна кількість російської техніки.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на околицях Кремінної тривають запеклі бої. Росіяни також намагаються перейти через річку Сіверський Донець.

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У Кремінній серйозні проблеми

Зараз в тимчасово окупованому місті залишилося близько 3,5 тисяч місцевих жителів. Там дуже складна гуманітарна ситуація: немає світла, мобільного зв’язку; є проблеми із продуктами.

Крім того, російські окупанти вриваються в домівки цивільних, перевіряють телефони й викрадають людей.

Росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії. Мародерству піддався ледь не кожен будинок. У місті складна гуманітарна ситуація, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж, – написав Сергій Гайдай.

Додамо, в Луганській області тривають важкі бої проти російських окупантів. Вони зосередилися на Попасній, де дуже напружена ситуація: ідуть постійні обстріли як з авіації, так і з артилерії. Попри усі труднощі, українські захисники досі боронять місто.

Як розповідав мер Попасної Микола Ханатов, загарбники намагаються взяти місто в кільце. Однак він сумнівається, що їм це вдасться. Нещодавно до населеного пункту прибули нові молоді українські військові, які серйозно вмотивовані та підготовлені.

Раніше Сергій Гайдай наголошував, що росіянам вдається просуватися на Донбасі лише в ті населені пункти, які вони повністю знищили. Утім, їхнє просування є надзвичайно повільним.

Їм вдається просуватись десь на тих регіонах, які вони повністю знищили вщент, – стверджує Гайдай.

Також окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях. Вони вимагають, щоб українські бізнесмени перереєстрували бізнес в так званому "міністерстві торгівлі" ОРЛО. Тим, хто не хоче це робити, погрожують відібрати майно та виробничі потужності.

Багатьох людей це обурює. Так, у Білолуцькій громаді Луганщини проукраїнські бізнесмени збираються згорнути діяльність, щоб не працювати під наглядом окупантів.

Чому окупанти зосередились на Попасній: дивіться відео