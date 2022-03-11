Окупанти намагаються поповнити свої лави ув'язненими з колоній у Ростові
11 березня 2022 , 07:01Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У виправних колоніях Ростовської області ув'язненим пропонують приєднатись до окупаційних військ. За це росіяни обіцяють амністію.
До армії росіяни готові брати усіх – навіть тих, хто не має досвіду військової служби. Все через брак людей.
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В окремих населених пунктах росіяни порушують всі норми Міжнародного гуманітарного права. Окупанту грабують, беруть мирних людей в людей в заручники та вбивають.
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