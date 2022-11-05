Окупанти намагаються прорвати лінію оборони поблизу Білогорівки: наші воїни відбили всі атаки

На Луганщині військо Путіна намагалося прорвати лінію оборони України. Однак, знову невдало, бо наші воїни вправно відбили атаки ворога.

Так, українські захисники 4 листопада відбили російські атаки біля Білогорівки. Про це повідомили в Луганській ОВА.

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Українські воїни відбили атаки ворога на Луганщині

Окупаційне військо намагалося прорвати нашу лінію оборони в районі Білогорівки. Однак, вже традиційно зазнало невдачі.

Зауважимо, що загалом загарбники 7 разів намагалися штурмувати позиції українських бійців. Зокрема, завдали 29 артилерійських та мінометних обстрілів.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони 4 листопада атакували ворога:

уразили 2 пункти управління ворога,

7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

склад боєприпасів,

4 інших важливих військових об'єкти окупантів.

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Де розташована Білогорівка: дивіться карту

Окупанти продовжують обкрадати мирне населення

За даними Луганської ОВА, колаборантів та бойовиків розселяють по пустих домівках у селах та містах. Ба більше, окупаційна влада знає, в кого житло було краще облаштоване, та допомагає зрадникам обрати гарний варіант.

Наприклад, у Рубіжному званий мер іноді особисто привозить гостей у порожній будинок. Нещодавно літня жінка вирішила повернутися до рідного міста, але виявилося, що її житло зайняте. Виселити незваних гостей вона не змогла.

Випадки морадоерства почастішали навіть у Луганську.

Мінбуд Росії абсурдно заявив, що підготовку до опалювального сезону в так званій "ЛНР" виконано на вигаданих 99,6%. Щоправда, зазначили, ці показники не враховують Сєвєродонецьк. Насправді, за словами Сергія Гайдая, жителів Луганщини чекає дуже складна зима

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Російські загарбники намагаються знищити деокуповані ЗСУ села

4 листопада ворог знову обстріляв населені пункти Луганщини. Зокрема, з різного озброєння окупанти гатили у бік Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Невського на Куп'янському та Лиманському напрямках, а також у бік Стельмахівки на Слобожанському напрямку.

До речі, ці населені пункти у жовтні деокупували українські захисники.

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Окрім Білогорівки, 4 листопада наші захисники відбили ще 13 атак російських загарбників. Зокрема в районах населених пунктів: Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам'янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка – Донецької області.

Також у районі Нововасилівки на Миколаївщині наші воїни знищили 6 паливозаправників загарбників.

До речі, наші захисники вже знищили понад 75 тисяч окупантів. З них 600 загарбників "задвохсотили" 4 листопада.

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