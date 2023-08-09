Росіяни створили кулак для прориву на Куп'янському напрямку, але оборона міцна, – Сирський

Окупанти обрали Куп'янський напрямок як головний для свого наступу. Загарбники створили угруповання у складі восьми штурмових груп "Шторм–Z".

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ. Водночас Олександр Сирський наголосив, що наша оборона міцна.

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Мета противника – вийти безпосередньо до Куп'янська

На Куп'янському напрямку йдуть інтенсивні бої. Ворог намагається прорвати нашу оборону.

Мета противника – прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп'янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки,

– розповів Сирський.

Додав, що агресор одночасно наступом із району Новоселівське здійснював спробу розсікти угрупування наших воїнів ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, що тримає там оборону. Втім, успіху не мав.

Наші бійці мужньо тримають оборону, відбиваючи всі спроби противника просунутися вперед,

– підкреслив командувач.

Також генерал-полковник розповів, що побував на цьому напрямку та обговорив з командирами можливі подальші дії росіян та варіанти дій українських військових. Як наслідок, були прийняті всі необхідні рішення для "гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому". Зокрема, йдеться про додаткове посилення військових частин усіма необхідними силами, засобами та боєприпасами.

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"Ситуація складна, але контрольована"

Заступниця міністра оборони також зауважила, що наразі основним напрямком наступу ворога залишається Куп'янський. На цій ділянці фронту окупанти сформували наступальне угруповання й намагаються рухатися вперед, однак, успіху не мають.

Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога. Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області,

– розповіла Ганна Маляр.

Додала, що ворог прагне прорвати оборону й вийти до Куп'янська. Тож інтенсивність бойових дій та обстрілів висока.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут і закріплюватися на досягнутих рубежах. Окупаційні війська постійними штурмами намагаються відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцеве.

Наші воїни продовжують наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

У напрямку Урожайне, Приютне та Вербове ЗСУ мали частковий успіх. Наразі військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Тим часом противник без успіху вів наступальні дії в районі Новокалинового, Сєверного, Новомихайлівки та Старомайорського. Щоправда, наші бійці не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій.

І на Сході, і на Півдні ворог зараз зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани,

– підсумувала Маляр.