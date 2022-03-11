Окупанти намагаються розгортати на Півдні свою поліцейську інфраструктуру, – Резніков

На тимчасово окупованих територіях Півдня росіяни намагаються розгорнути поліцейську інфраструктуру. Олексій Резніков наголосив, що скоро доведеться згортати.

Міністр оборони зауважив, що, отримавши відсіч на полі бою, ворог посилює терористичні напади, вбиває мирних жителів.

До речі Завдяки нашим громадянам в українського війська інша мотивація, ніж у загарбників, – Резніков

Систематичні удари по Харкову, атака з неба на Дніпро, Луцьк, Івано-Франківськ та інші міста тому докази. По всім військовим злочинцям буде проведена відповідна робота, жоден не сховається,

– наголосив міністр.

Він додав, що дуже складною є ситуація у Маріуполі. Ворог тримає місто у заручних, влаштувавши справжній акт геноциду.

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