Окупанти намагаються штурмувати Маріуполь, Сєвєродонецьк і ще цілу низку міст на Донбасі

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти станом на 6 квітня намагалися штурмувати низку міст на Донбасі. Зокрема, Маріуполь.

Дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00. Вже 42 добу українці героїчно протистоять російському вторгненню.

Зауважте Що таке українська "Стугна" і як вона знищує рашистську техніку

У Генштабі наголосили, що ворог проводив штурмові дії у районах Попасної, Степного, Новотошківського, Рубіжного, Сєверодонецька і Солодкого. Водночас дії ворога не мали успіху.

Продовжується штурм міста Маріуполь, при цьому противник активно застосовує авіацію,

– мовиться у повідомленні.

Також окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Південнобузькому напрямку. Мовиться про Щербаки, Комишуваху, Новоданилівку, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенку та Гуляй Поле.

Українські захисники утримують визначені рубежі. Наші герої нищать ворога та звільняють від загарбника українські землі.

Важливо – Путін може спробувати ще раз захопити Київ: дивіться відео