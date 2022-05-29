Окупанти намагаються закріпитись на околицях Сєвєродонецька

Росіяни активно продовжують штурмувати Сєвєродонецьк в надії взяти місто під свій контроль. Завдяки героїзму наших захисників та захисниць ворогу не вдається втілити свої плани.

Російські окупанти кидають великі сили на те, щоб взяти під свій контроль усю територію Луганськохї області. Міста рашистам не потрібні – вони готові зрівняти їх із землею, аби лиш виконати своє завдання.

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Битва за Сєвєродонецьк